Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Über rote Ampel gefahren und Unfall verursacht

Zwei geparkte Fahrzeuge hat ein 85 Jahre alter VW-Fahrer am Montag kurz vor 17 Uhr aufeinander geschoben, als er das Gas mit der Bremse verwechselt hat. Zuvor war der Senior an der Kreuzung Georgstraße/Meersburger Straße über eine rote Ampel gefahren und dabei von einer Polizeistreife beobachtet worden. Als die Beamten den 85-Jährigen in der Escher-Wyss-Straße kontrollieren wollten, beschleunigte der Senior seinen Wagen versehentlich, kollidierte mit einem am Straßenrand abgestellten Renault und schob diesen auf einen Toyota, der davor geparkt war. Der 85-Jährige blieb unverletzt, der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro beziffert.

Ravensburg

Fahrerflucht fordert hohen Sachschaden

Auf rund 8.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein unbekannter Fahrzeuglenker im Zeitraum zwischen Sonntagmittag und Montagmittag in der Goethestraße verursacht hat. Der Unbekannte beschädigte die linke Fahrzeugseite eines abgestellten VW Golf, der Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr er im Anschluss weiter. Zeugen des Unfalls, der sich zwischen Sonntag, 13 Uhr, und Montag, 12 Uhr, ereignet haben dürfte, mögen sich beim Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 melden.

Weingarten

Unfallflüchtiger beschädigt Fahrzeug

Erheblichen Sachschaden in Höhe von knapp 9.000 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag an einem Ford angerichtet, der auf einem Parkplatz in der Liebfrauenstraße abgestellt war. Der Unbekannte streifte den Wagen und fuhr im Anschluss weiter, ohne sich um den Schaden an der gesamten rechten Fahrzeugseite zu kümmern. Personen, die im Zeitraum zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr, und Donnerstag, 14 Uhr, auf dem Parkplatz am Haus der Familie einen entsprechenden Vorfall beobachtet haben, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 bei den Beamten melden.

Bad Waldsee

Wohnmobil mutwillig beschädigt

Ein Unbekannter hat im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag und Freitagvormittag ein Wohnmobil mutwillig beschädigt, das in der Hochwaldgasse abgestellt war. Der Vandale zerkratzte die vordere rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand und zerstach einen Reifen. Der Sachschaden wird auf gut 2.000 Euro beziffert. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07524/4043-0 bei der Polizei zu melden.

Althausen

Gegen Baum geprallt - hoher Sachschaden

Glück im Unglück hatte ein 19 Jahre alter Autofahrer, der am Montag kurz nach 23 Uhr von der L 286 abgekommen ist und dabei nur leicht verletzt wurde. Der 19-Jährige war mit seinem VW Amarok zwischen Altshausen und Eichstegen unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der junge Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Wagen befreien und wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am Amarok entstand indes Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Aulendorf

Grab geschändet

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende ein Grab auf dem Friedhof im Steinenbacher Weg verunstaltet. Die Täter rissen mehrere Pflanzen aus und verteilten diese auf dem Gelände. Zudem entwendeten sie eine Grablicht zusammen mit dem zugehörigen Sockel. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen Störung der Totenruhe und bittet unter Tel. 07584/9217-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern.

Wangen

Stoppstelle überfahren - ein Verletzter

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag kurz vor 12 Uhr auf der L 320 ereignet hat. Ein 21 Jahre alter Motorradfahrer wollte die L 320 von Niederwangen kommend geradeaus überqueren. Ohne anzuhalten fuhr er über die dortige Stoppstelle und übersah dabei eine 31-jährige Opel-Fahrerin, die sich bereits im Kreuzungsbereich befand und nach links abbog. Bei der Kollision stürzte der 21-Jährige und wurde in der Folge vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppunternehmen lud das Motorrad auf.

Achberg

Sozia bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat eine 15 Jahre alte Sozia bei einem Verkehrsunfall mit einem Motorroller am Montag kurz nach 11 Uhr in der Erlenstraße erlitten. Aus noch unbekannten Gründen kam die 18-jährige Fahrerin mit dem Roller in einer Kurve zu Fall. Dabei verletzte sich die 15-Jährige, an dem Zweirad entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro.

Isny

Unbekannte nehmen Radlader unbefugt in Gebrauch

Mit einem Radlader, der auf einer Baustelle in der Kastellstraße abgestellt war, haben bislang unbekannte Täter am Wochenende eine Spritztour gemacht. Der Eigentümer stellte am Montagmorgen das Fehlen des Radladers fest und informierte die Polizei. Die Beamten fanden das Gefährt unversehrt im Rahmen einer Fahndung auf Höhe des Kleintierzuchtvereins und gaben es an den Besitzer zurück. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder die im Zeitraum zwischen Samstagmittag und Montagfrüh die Personen mit dem Radlader beobachtet haben, mögen sich unter Tel. 07562/97655-0 beim Polizeiposten Isny melden.

Kißlegg

TÜV-Stempel gefälscht - Anzeigen sind die Folge

Strafrechtliche Konsequenzen zieht für einen 53-jährigen Audi-Fahrer eine Polizeikontrolle nach sich. Der Mann war am Montagmorgen kurz vor 6 Uhr von Beamten der Verkehrspolizei im Stadtgebiet gestoppt worden. Bei der Kontrolle fiel den Beamten eine Diskrepanz zwischen den Daten im Fahrzeugschein, den Zulassungsstempeln und der TÜV-Plakette auf. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Wagen bereits seit mehr als zwei Jahren stillgelegt war. Der 53-Jährige durfte seine Fahrt nicht mehr fortsetzen und wird nun unter anderem bei der Staatsanwaltschaft wegen Urkundenfälschung und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungs- und das Kraftfahrtsteuergesetz angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell