Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Pfullendorf

Hundehalterin kontrolliert

Mit einem Bußgeld muss eine 37-Jährige rechnen, die am Montagvormittag in der Kasernenstraße mit ihrem Terrier von Beamten der Polizeihundeführerstaffel kontrolliert wurde. Der Hund hatte trotz der für ihn bestehenden Maulkorbpflicht keinen solchen angelegt. Die Polizisten fertigen nun eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige an die Bußgeldbehörde.

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 311. Ein 39 Jahre alter Autofahrer übersah, dass eine Dacia-Lenkerin im Bereich der Einmündung zur B 313 verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr dieser auf. Die beiden Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt, ihre Pkw mussten abgeschleppt werden.

Sigmaringen

Bei Personenkontrollen kleinere Mengen Cannabis und ein Einhandmesser aufgefunden

Bei Personenkontrollen im Stadtgebiet haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Montagabend bei drei Männern im Alter von 18 bis 45-Jahren kleinere Mengen Cannabis sowie einen Joint aufgefunden. Bei einem 23-Jährigen stellten die Einsatzkräfte ein Einhandmesser sicher, obwohl gegen den Mann ein Waffenbesitzverbot besteht. Auf alle vier Personen kommt eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft, beziehungsweise der Bußgeldstelle zu.

Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht

Rund 3.000 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am vergangenen Wochenende an einem VW T-Cross hinterlassen, der im Farmweg geparkt war. Der Unbekannte streifte die linke Fahrzeugseite des Wagens und fuhr anschließend davon. Um die Schadensregulierung kümmerte sich der Verursacher dabei nicht. Das Polizeirevier Sigmaringen hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet und nimm Hinweise im Zusammenhang mit dem Unfall unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Mengen

Missglücktes Überholmanöver führt zu Unfall

Offensichtlich trotz unklarer Verkehrslage wollte am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr ein 21 Jahre alter Mercedes-Fahrer in der Pfullendorfer Straße am Ortsausgang einen anderen Pkw überholen. Der junge Autofahrer musste sein Überholmanöver aufgrund des Gegenverkehrs jedoch abbrechen und lenkte seinen Wagen nach links in den Grünstreifen, um eine Kollision zu verhindert. Dabei beschädigte er ein Verkehrszeichen, an dem rund 200 Euro Sachschaden entstand. Der Schaden am Mercedes wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Den 21-Jährigen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige an das Landratsamt.

Mengen

Dreister Betrüger hebt Geld vom Konto einer Seniorin ab

Mit seiner Masche hat am Montagnachmittag ein dreister Betrüger 2.000 Euro von dem Konto einer Seniorin abgebucht. Der etwa 30 bis 40 Jahre alte Mann klingelte an der Wohnung der 74-Jährigen und gab an, dass die Kosten für ihre Medikamente nicht mehr im bisherigen Umfang von ihrer Krankenkasse übernommen werden. In der Folge spielte der Mann der Seniorin weiter vor, dass er deshalb mit ihren Kindern vereinbart habe, die Medikamente für sie abzuholen. Die Frau schenkte den Ausführungen des Betrügers Glauben und übergab ihm mangels Bargeld ihre Bankkarte samt Pin. Die Bank sperrte die Karte nach der unberechtigten Abhebung. Der Polizeiposten Mengen ermittelt wegen des Betrugs und warnt vor der perfiden Masche. Hinweise auf den Unbekannte, der einen blauen Pullover mit einer Weste darüber getragen haben soll, nehmen die Ermittler unter Tel. 07572/5071 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell