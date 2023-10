Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Lack zerkratzt und Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen in der Kienestraße Sachschaden angerichtet. An einem Pkw zerkratzte er die Motorhaube mit einem spitzen Gegenstand, an einem Anhänger zerstach er die Reifen. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Reisebus streift Ampelanlage

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in der Riedleparkstraße. Der Fahrer eines doppelstöckigen Reisebusses hatte beim Abbiegen von der Friedrichstraße in die Riedleparkstraße eine Ampelanlage gestreift. Dabei ging unter anderem eine Scheibe im Heckbereich des Busses kaputt, weshalb die Polizisten die Weiterfahrt untersagen mussten. Das Unternehmen organisierte einen Ersatz-Fernbus für die rund 60 Passagiere. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 5.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Überlingen

Fußgängerin bei Unfall lebensbedrohlich verletzt

Am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr hat sich auf der L 200 auf Höhe der Straße "Zum Postbühl" ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich eine 26 Jahre alte Fußgängerin schwerste Verletzungen zugezogen hat. Die Frau war den ersten Ermittlungen zufolge von der dortigen Bushaltestelle unachtsam auf die Straße gelaufen um diese zu überqueren. Auf der Fahrbahn wurde sie frontal vom Skoda einer 20-Jährigen erfasst, die in Richtung Überlingen unterwegs war. Ein Rettungshubschrauber brachte die lebensbedrohlich verletzte 26-Jährige nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Verkehrsdienst Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Aufklärung des Unfallgeschehens wurde ein Gutachter hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme musste die L200 bis kurz nach 12 Uhr voll gesperrt werden.

Hagnau

Unfall mit Sachschaden

Beim Zusammenstoß zweier Autos am Sonntag gegen 13.30 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Hagnau entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 14.000 Euro. Eine 43-jährige Mercedes-Lenkerin wollte vom Rastplatz kurz nach dem Ortsausgang Hagnau auf die Bundesstraße in Richtung Immenstaad auffahren und kollidierte dabei mit dem Mercedes eines vorfahrtsberechtigten 77-Jährigen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

