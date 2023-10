Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Fahren unter Drogeneinfluss

Bei gleich zwei Autofahrern schlugen am Sonntagabend bei Verkehrskontrollen in der Hauptstraße und der Bahnhofstraße Drogenvortests positiv auf Cannabis an. Die beiden 21 und 43 Jahre alten Männer waren in allgemeine Verkehrskontrollen des Polizeireviers Sigmaringen geraten und zeigten Anzeichen, die auf eine Beeinflussung von Betäubungsmittel hindeuteten. Nachdem die Drogenvortests den Verdacht erhärtet hatten, mussten die Männer in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sollte sich der Drogeneinfluss bei der Auswertung der Proben bestätigen, müssen sie mit einem empfindlichen Bußgeld und einem mehrmonatigen Fahrverbot rechnen.

Hausen im Tal / Neidingen

Hilfsbereiter Mann wird Opfer von Betrüger

Um 90 Euro wurde ein hilfsbereiter Mann am Samstagnachmittag betrogen. Der 54-Jährige hatte zwischen Hausen im Tal und Neidingen einen offensichtlich hilfesuchenden Mann in seinem Fahrzeug entdeckt und ist mit diesem ins Gespräch gekommen. Nachdem dieser ausführte, dass er mit seinen Kindern eine Übernachtungsgelegenheit suche und lediglich ausländisches Geld dabeihabe, bot der 54-Jährige seine Hilfe an. An einer nahegelegenen Bank hob er Bargeld ab und tauschte dieses gegen 500 rumänische Leu. Zu Hause musste der Helfer feststellen, dass das Geld nach einer Währungsreform im Jahr 2005 lediglich noch einen Cent-Betrag wert ist. Das Polizeirevier Sigmaringen hat nun strafrechtliche Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen und warnt vor dieser Betrugsmasche. Weitere Tipps und Informationen finden Sie auf www.polizei-beratung.de .

Bad Saulgau

Wildunfall

Bei einem Wildunfall am Sonntagabend auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Wilfertsweiler und Bad Saulgau ist ein 44-Jähriger mit seinem VW von der Fahrbahn abgekommen. Der Autofahrer erfasste das Reh und lenkte bei dem Aufprall im Bereich der Windschutzscheibe nach rechts. Während an seinem Pkw ein Sachschaden in Höhe von rund 7.500 Euro entstand, blieb der 44-Jährige glücklicherweise unverletzt. Um das tote Tier kümmerte sich ein Jäger.

Bad Saulgau

Ohne Führerschein und mit nicht zugelassenem Pkw unterwegs

Ohne Führerschein und mit einem nicht zugelassenen Pkw ist am Sonntagabend ein 51-Jähriger in der Martin-Staud-Straße in eine Polizeikontrolle geraten. Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau stoppten den Mann bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle und untersagten im die Weiterfahrt. Gegen den 51-Jährigen werden nun Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt. Die Kennzeichen des Pkw wurden sichergestellt.

Bad Saulgau

Alkoholisiert von Straße abgekommen und nach Unfall geflüchtet

Offensichtlich erheblich alkoholisiert ist am Sonntagabend ein 22-Jähriger auf der L 280 zwischen Braunenweiler und Bondorf mit seinem Renault von der Straße abgekommen und nach dem Unfall ohne sein Fahrzeug geflüchtet. Mehrere Verkehrsteilnehmer teilten gegen 22.45 Uhr einen verunfallten Pkw mit, der im Straßengraben gelandet und mit einer Salzkiste des Winterdiensts kollidiert war. An der Unfallstelle trafen die Einsatzkräfte neben dem zwischenzeitlich ebenfalls eingetroffenen Fahrzeughalter auch auf einen jungen Mann. Dieser behauptete zunächst, den Unfall verursacht zu haben. Der Schwindel fiel jedoch schnell auf. Er wollte seinen alkoholisierten Freund decken, der nach dem Unfall geflüchtet war. Der 22-Jährige wurde durch die Polizeistreife ausfindig gemacht und musste in einem Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Um den Unfallwagen kümmerte sich ein Abschleppdienst, insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell