Ravensburg

Unbekannte entwenden Handy aus Auto

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden zwischen Mitternacht und 03:00 Uhr aus einem vor dem Club Douala in Ravensburg abgestellten Pkw ein I-Phone sowie weitere Gegenstände entwendet. Insgesamt haben die Gegenstände einen Wert von schätzungsweise 1000.- Euro. Aufgrund eines Hinweises konnte am Sonntagmorgen zumindest ein Tatverdächtiger ermittelt und das Diebesgut teilweise bereits sichergestellt werden.

Ravensburg

Betrunkener Wohnmobilfahrer

Über 1,5 Promille hatte ein 29-Jähriger, welcher am Samstagmorgen mit seinem Wohnmobil in der Ravensburger Südstadt von Polizeibeamten des Polizeireviers Ravensburg einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein sowie Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Kißlegg

Unbekanntes Fahrzeug beschädigt Skoda

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte am Freitagvormittag, vermutlich zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr, in der Schloßstraße in Kißlegg an einem geparkten grauen Skoda Oktavia einen Schaden an der linken Vorderseite des Pkw. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens in Höhe von circa 6000.- Euro zu kümmern.

Personen, die den Unfall beobachtet haben, oder Angaben zum möglichen Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich unter 07563/90990 bei der Verkehrspolizei Kißlegg zu melden.

Leutkirch

Pedelec-Fahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Schwere Verletzungen im Kopf- und Brustbereich zog sich ein 38-jähriger Mann zu, der mit seinem Pedelec in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich der Marktstraße in Leutkirch eine Treppe hinunterfuhr und hierbei zu Fall kam. Eine Zeugin, die den Unfall beobachtet hatte, eilte dem Mann zur Hilfe und verständigte die Polizei. Der Pedelec-Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, an seinem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 100.- Euro.

