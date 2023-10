Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Einbruch im Drogenrausch

Wohl unter dem deutlichen Einfluss von Alkohol und Drogen brach am Samstag um 02.12 Uhr ein 22 Jahre alter Mann in einen Einkaufsmarkt am Bahnhofsplatz in Friedrichshafen ein, um dort vor allem Lebensmittel und Alkoholika zu entwenden. Wie aufmerksame Bürger zur Tatzeit den Beamten der Bundespolizei mitteilten, wurde zunächst bekannt, dass der Mann augenscheinlich an diesem Einkaufsmarkt randalierte und massiv gegen die dortige Türe trat. Nach dem Eintreffen mehrerer Polizeikräfte stellten die Beamten fest, dass sich der Täter gewaltsam Zugang in den Markt verschaffte und sich gerade einen Bäckerkorb mit Einkaufswaren im Wert von knapp 400 Euro füllte. Nach der Festnahme stellten die Beamten weiter fest, dass der Einbrecher nicht nur deutlich alkoholisiert, sondern auch mutmaßlich unter dem Einfluss von diversen Drogen stand. Unterschiedliche Pillen und Pulver, die der Täter mit sich führte, wurden durch die Beamten sichergestellt und werden in der Folge für eine Substanzbestimmung untersucht. Die Polizeibeamten des Polizeireviers Friedrichshafen ermitteln nun nicht nur wegen des Einbruchs, sondern auch wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Täter unter anderem aufgrund seines deutlich berauschten Zustandes in eine Klinik eingeliefert.

