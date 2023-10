Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

In Hochschulgebäude eingebrochen

In ein Hochschulgebäude in der Anton-Günther-Straße hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Unbekannter eingebrochen. Der Täter verschaffte sich offensichtlich über ein Fenster Zugang zum Verwaltungsteil und brach dort mehrere Büroräume auf. Erbeuten konnte er nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch lediglich einige Schokoriegel. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des Einbruchs, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise auf den Unbekannten oder über anderweitige verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Tat nehmen die Ermittler unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Auffahrunfall - Unfallbeteiligter flüchtet

Nach einem Auffahrunfall am Donnerstagmorgen auf der B 463 zwischen Sigmaringen und Winterlingen ist der Unfallverursacher nach der Kollision geflüchtet. Gegen 6.45 Uhr fuhr der Fahrer eines weißen Sprinters an der Einmündung "Hochgesträß" zwischen Großwieshof und Fürstenhöhe auf die Bundesstraße auf, obwohl sich von rechts aus Richtung Sigmaringen ein Seat-Fahrer näherte. Der 19-Jährige leitete eine Vollbremsung ein, prallte dem Transporter jedoch trotzdem hinten auf. Bei der Kollision entstand am Seat ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro, der 19-Jährige erlitt leichtere Nackenschmerzen. Der Fahrer des Sprinters setzte seine Fahrt unterdessen unbeirrt in Richtung Winterlingen fort. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang unter Tel. 07571/104-0 um Hinweise auf den Unbekannten.

Sigmaringen

Polizei ermittelt wegen versuchter Diebstähle

Wegen mehrerer versuchter Diebstähle ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen einen 19 Jahre alten Mann. Dieser soll sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Buchenstraße an mehreren Pkw zu schaffen gemacht haben, wobei er einen Pkw öffnete und durchwühlte. Fündig wurde er in diesem Fall jedoch nicht, auch an den anderen abgeschlossenen Pkw scheiterte der Tatverdächtige. Während seiner versuchten Taten stieß der Mann offensichtlich einen Motorroller um, an welchem ein Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro entstand.

Bad Saulgau

Radfahrer von Pkw erfasst

Beim Abbiegen von der Saulgauer Straße in den Kautlandweg hat am Donnerstagnachmittag ein 52 Jahre alter Radfahrer einen vorfahrtsberechtigen Pkw übersehen und sich in der Folge leicht verletzt. Der Radler wurde von dem VW seitlich erfasst, woraufhin der 52-Jährige über die Motorhaube und das Autodach geschleudert wurde. Ein Rettungsdienst brachte den leicht Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Während am Zweirad ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstanden sein dürfte, wird dieser am VW auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Bad Saulgau

Fensterscheibe an Gymnastiksaal beschädigt

Mit einem Stein haben Unbekannte zwischen Mittwochabend, 20.30 Uhr, und Donnerstagmittag auf einem Schulgelände in der Schützenstraße mutwillig die Scheibe des dortigen Gymnastiksaals beschädigt. Die Steinewerfer richteten hierdurch einen Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro an. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun strafrechtlich und nimmt Hinweise auf die Verantwortlichen unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Pfullendorf

Hoher Sachschaden bei Unfall - Polizei bittet um Zeugen

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 70.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 17.15 Uhr in der Franz-Xaver-Heilig-Straße an der Einmündung Industriestraße entstanden. Ein VW-Fahrer, der nach links auf die Franz-Xaver-Heilig abbiegen wollte, prallte mit einem Renault zusammen, der in Richtung Stadtmitte unterwegs gewesen ist. Aufgrund unterschiedlicher Angaben zum Hergang sucht der Polizeiposten Pfullendorf noch nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Beide Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Pfullendorf

Mann randaliert in Lokal und schlägt Polizeibeamten

Zu einer randalierenden Person sind am frühen Freitagmorgen Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau in die Sigmaringer Straße ausgerückt. Ein 41-Jähriger hatte dort mit Stühlen umhergeworfen. Auch gegenüber den Einsatzkräften verhielt sich der stark Alkoholisierte aggressiv. Einem Beamten verpasste er einen Schlag gegen den Kopf, woraufhin er festgenommen wurde. Aufgrund seines Ausnahmezustandes wurde er in eine Fachklinik gebracht, wobei er die Beamten fortlaufend beleidigte und verbal bedrohte. Gegen den 41-Jährigen werden nun Strafanzeigen an die Staatsanwaltschaft gefertigt.

Herdwangen-Schönach

Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Ein-oder Ausparken hat am Mittwoch zwischen 7 Uhr und 14.15 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz eines Kindergartens in der Eulogiusstraße einen VW gestreift. Der Unfallverursacher fuhr anschließend davon, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Der Polizeiposten Pfullendorf hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher werden unter Tel. 07552/2016-0 entgegengekommen.

