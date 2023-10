Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Meckenbeuren

Fensterscheibe mit Stein eingeworfen

Ein Unbekannter hat zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in der Max-Eyth-Straße eine Fensterscheibe mit einem Stein beschädigt. Der Polizeiposten Meckenbeuren ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet etwaige Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 07542/9432-0 zu melden.

Friedrichshafen

Seniorin wird Opfer angeblicher Handwerker

Nachdem eine Seniorin am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr im Stadtgebiet von angeblichen Handwerkern bestohlen wurde, ermittelt der Polizeiposten Friedrichshafen-Altstadt und bittet um Hinweise. Ein Mann in Arbeitskleidung hatte an ihrer Haustüre geklingelt und angegeben, dass er die Wasserleitungen überprüfen müsse. Im guten Glauben gewährte die Frau ihm Zutritt. Während der Tatverdächtige die Seniorin im Badezimmer bei angeblichen Tests ablenkte, verschaffte sich mutmaßlich ein Komplize durch die offenstehende Eingangstüre Zutritt und stahl unbemerkt Bargeld und Schmuck. Erst als der Mann die Wohnung wieder verlassen hatte, bemerkte die Frau den Diebstahl. Den Tatverdächtigen beschreibt sie als 25 bis 30 Jahre alt und etwa 190 cm groß. Er sprach gebrochenes Deutsch und hatte eine helle Hautfarbe, dunkle Augen, schwarze Haare und einen Bart. Der Mann trug blaue Arbeitskleidung und graue oder rote Arbeitshandschuhe. Bei sich hatte er ein orange-rotes Mobiltelefon oder Funkgerät mit einem Anhänger. Personen, die im Bereich der Moltkestraße und der Hünistraße auf verdächtige Personen aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/36142-0 bei den Ermittlern zu melden.

Tettnang

Unsicher mit Pkw unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein Autofahrer am Donnerstagabend im Bereich Tettnang und Oberdorf durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen ist, ermittelt die Polizei Friedrichshafen und sucht Zeugen. Der 85 Jahre alte Senior war mit seinem Ford-Kleinwagen gegen 20.20 Uhr auf der Bundesstraße 467 und der K 7706 in Richtung Oberdorf unterwegs, fuhr dabei sehr langsam und geriet mehrmals in den Gegenverkehr, wo es zu gefährlichen Situationen gekommen sein soll. Die verständigte Polizei konnte den Senior im Bereich Oberdorf stoppen und untersagte dem offenbar desorientierten Mann die Weiterfahrt. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein und bitten nun Zeugen oder Personen, die durch die unsichere Fahrweise gefährdet wurden, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Immenstaad

Alkoholisierter Radler kollidiert mit Fußgänger

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr in der Hauptstraße wurden zwei Personen verletzt. Ein 18 Jahre alter Radfahrer hatte eine Fußgängergruppe übersehen, die teilweise auf dem Gehweg und der Straße lief. Er kollidierte mit einem 32-Jährigen, woraufhin beide zu Sturz kamen und aufgrund ihrer augenscheinlich eher leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurden. Weil eine Atemalkoholmessung beim 18-Jährigen etwa 1,2 Promille ergab, musste er im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und nun mit einer Anzeige rechnen.

Kressbronn

Kleintransporter gestohlen

Unbekannte haben am Donnerstag zwischen 15.45 Uhr und 16.15 Uhr einen roten Renault Trafic gestohlen. Erntehelfer hatten den Kleintransporter zuvor auf dem Feldwegabschnitt zwischen dem Sportplatz Kressbronn, in der Straße "Im Eichert" und dem Tennisclub Kressbronn, in der "Maicher-Straße", unverschlossen und betriebsbereit zurückgelassen. Personen, die den Wagen gesehen haben oder Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.

Salem

Lkw-Fahrer beschädigt Straßenlaterne und fährt davon

Auf etwa 2.500 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein Lkw-Lenker am Mittwochabend an einer Straßenlaterne an der Kreuzung Schloßseeallee / Kurt-Hahn-Straße verursacht hat. Der Fahrer touchierte die Laterne gegen 18.30 Uhr, anschließend fuhr er aber davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt deshalb wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und nimmt Hinweise auf den bislang unbekannten Verursacher und dessen Lkw unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Meersburg

Polizei sucht nach einem Rollerfahrer

Das Polizeirevier Überlingen sucht nach einem Rollerfahrer, der am Mittwochabend in der Unteruhldinger Straße einen weißen Citroen C1 sowie die Eingangstüre zu einem Gebäude beschädigt haben soll. Vorausgegangen war möglicherweise ein Unfall zwischen der Fahrerin des Citroen und dem Rollerfahrer im Bereich der Serpentinen, in dessen Nachgang der Unbekannte den geparkten Pkw mutwillig beschädigt haben könnte. Der Rollerfahrer wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 180 cm groß mit schlanker Statur und blonden Haaren mit Undercut beschrieben. Er trug eine schwarze Regenhose und eine schwarze Regenjacke sowie einen weißen Helm. Sein Motorroller war grau-schwarz. Hinweise auf den Mann nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell