Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach-Kappel, Schwarzwald-Baar-Kreis) Beim Abbiegen Sperrfläche missachtet - Unfall fordert rund 7000 Euro Schaden

Niedereschach-Kappel, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Rund 7000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos hat ein Unfall gefordert, der sich am Samstagnachmittag, kurz vor 14 Uhr, an der Abzweigung der Straßen "Im Schloßberg" und "Am Ammelbach" ereignet hat. Ein 70-jähriger Mercedes-Fahrer und hinter diesem ein 18-Jähriger mit einem 3er BMW bogen nacheinander von der Eschachstraße auf die Straße "Im Schloßberg" ab um dann unmittelbar danach nach links auf die Straße "Am Ammelbach" abzubiegen. Allerdings missachtet der BMW-Fahrer die Sperrfläche im Abzweigungsbereich, wobei es dann zur Kollision mit dem vorausfahrenden Mercedes kam. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell