POL-KN: (VS-Schwenningen) 32-jähriger Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

VS-Schwenningen (ots)

Ein 32-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall am Samstagabend an der Kreuzung Marktstraße, Rathausstraße und Marktplatz leicht verletzt worden. Gegen 18 Uhr fuhr der 32-Jährige mit seinem Rad auf der Straße Marktplatz und wollte an der genannten Kreuzung die abknickende Vorfahrtstraße geradeaus in Richtung Rathausstraße verlassen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Skoda Fabia eines 38-jährigen Autofahrers, der von der Marktstraße in die Kreuzung mit der abknickenden Vorfahrtstraße einfahren wollte. Der Skoda-Fahrer hatte den Radfahrer vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne übersehen. Der beim Unfall leicht verletzte Biker wurde mit einem Rettungswagen zur ärztlichen Versorgung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.

