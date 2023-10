Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Täter fordern Geld und setzen Abwehrspray ein

Geld haben drei bislang unbekannte Täter am Mittwoch kurz nach 20 Uhr von einer 35-Jährigen in der Bahnhofstraße gefordert. Die Frau war mit ihrem Fahrrad im Bereich des Bahnhofs in Richtung Weißenau unterwegs, als sich ihr das Trio nach dem Bahnübergang auf Höhe des dortigen Fahrradständers in den Weg stellte. Nach einem kurzen Gespräch forderten die drei Jugendlichen Geld von ihrem Opfer. Um die Forderung zu unterstreichen, zog ein Täter ein Messer. Als die Frau in einigen Metern Entfernung einen Mann sah und um Hilfe rief, sprühte einer der Täter der 35-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete mit seinen beiden Komplizen auf dem Radweg in Richtung Oberzell. Die drei Tatverdächtigen werden als 15 bis 19 Jahre alt, etwa 170 cm groß und schlank beschrieben. Alle drei Täter waren mit einem Schlauchschal vermummt, einer hatte zudem ein Tuch mit schwarz-weißem Camouflage-Muster um. Sie waren dunkel gekleidet, einer der jungen Männer trug eine blaue Hose. Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zu dem Trio geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden. Insbesondere der Mann, der eine Glatze hatte und etwa 40 Jahre alt sein soll, wird gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden.

Ravensburg

Zu schnell unterwegs - hoher Sachschaden

Sachschaden in Höhe von knapp 70.000 Euro ist am Donnerstag gegen 10.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall entstanden. Ein 39 Jahre alter Tesla-Lenker war auf der B 30 zwischen Weingarten und Ravensburg auf der linken Spur unterwegs. Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Starkregen geriet der Wagen auf Höhe Vorberg ins Schlingern und kollidierte zunächst mit der Mittelleitplanke und in der Folge mit dem Anhänger eines Lkw, dessen Fahrer ordnungsgemäß auf der rechten Spur fuhr. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Ravensburg

Bei Rot über Ampel - drei Leichtverletzte

Drei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Donnerstag kurz vor 7 Uhr auf der B 33 ereignet hat. Eine 71-jährige Seat-Lenkerin war von Bavendorf in Richtung Ravensburg unterwegs und missachtete an der Einmündung zur B 30 auf Höhe der Anschlussstelle Ravensburg-Süd das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Dort kollidierte sie mit dem Mercedes Vito eines 26-Jährigen, der von der B 30 einbiegen wollte. Sowohl die 71-Jährige als auch die beiden Insassen im Vito wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Personen in umliegende Krankenhäuser. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge kümmerte sich der Abschleppdienst. Während der Bergungsmaßnahmen war die Bundesstraße kurzzeitig nur einspurig befahrbar.

Ravensburg

Helferin bei Unfall eingeklemmt

Eine 52 Jahre Pannenhelferin wurde bei einem Unfall am Donnerstag gegen 8.30 Uhr in der Friedhofstraße kurzzeitig zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt. Die Frau war einem 83-Jährigen zu Hilfe gekommen, dessen Daimler aufgrund einer schwachen Batterie nicht mehr ansprang. Als die Frau den Daimler anschieben wollte und sich auf Höhe der geöffneten Fahrertür befand, rollte dieser rückwärts gegen einen Mercedes, dessen Fahrer verkehrsbedingt warten musste. Dabei wurde die 52-Jährige zwischen dem Daimler und dem Mercedes eingeklemmt und erlitt leichte Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um die Frau. An den beiden Fahrzeugen entstand indes jeweils erheblicher Sachschaden in Höhe von jeweils 10.000 Euro. Der Daimler des 83-Jährigen wurde sogar so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Weingarten

18-Jähriger von Auto erfasst

Leichte Verletzungen hat ein 18-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag kurz nach 21 Uhr in der Waldseer Straße erlitten. Der junge Mann hatte bei starkem Regen und Dunkelheit die vierspurige Straße zusammen mit seinen drei Begleitern an einer dafür nicht vorgesehenen Stelle überquert. Ein 54-jähriger Autofahrer übersah die dunkel gekleideten Personen und erfasste den 18-Jährigen. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls durch die Luft geschleudert und kam in einem Gebüsch zum Liegen. Ein Rettungswagen brachte den 18-Jährigen in eine Klinik. Am Wagen des 54-Jährigen entstand ersten Erkenntnissen zufolge kein Sachschaden.

Aulendorf

Einbrecher unterwegs

In ein Bürogebäude eines Autohandels in der Straße "Alte Kiesgrube" ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein bislang unbekannter Täter eingestiegen. Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster gelangte der Unbekannte in die Räumlichkeiten, durchsuchte diese und entwendete schließlich ein Laminiergerät und zwei Autoradios. Der Polizeiposten Altshausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07584/9217-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Wangen

Betrüger ergaunern mit Whatsapp-Fraud mehrere tausend Euro

Opfer der Betrugsmasche "Whatsapp-Fraud" ist im Laufe der Woche ein Ehepaar aus der Allgäustadt geworden. Die unbekannten Täter kontaktierten zunächst die Frau über eine Textnachricht und gaben sich als Sohn des Paares aus, der angeblich eine neue Nummer habe. Im weiteren Verlauf baten die Unbekannten mehrmals um Überweisungen in Höhe von mehreren tausend Euro. Auch den Mann kontaktierten die Betrüger kurz darauf und forderten erneut Überweisungen unter dem Vorwand, das Banking würde mit dem neuen Smartphone noch nicht funktionieren. Erst in einem Telefonat mit dem Sohn wurde den Senioren bewusst, Opfer eines Betrugs geworden zu sein. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor dieser Betrugsmasche. Nehmen Sie im Zweifelsfall immer zunächst Kontakt mit Ihren Angehörigen unter den Ihnen bekannten Rufnummern auf. Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Bodnegg

Polizei warnt vor falschen Bankmitarbeitern

Um mehrere tausend Euro haben Betrüger eine 69 Jahre alte Frau gebracht. Die Täter kontaktierten die Seniorin telefonisch und gaben an, dass ihr Konto gehackt worden sei. Aus Sicherheitsgründen sollte die 69-Jährige ihre Kontonummer nennen und mittels Secure-App Geldüberweisungen freigeben. Die Seniorin glaubte den seriös klingenden Anrufern und gab die Überweisungen frei. Die Betrüger buchten in der Folge insgesamt knapp 5.000 Euro vom Konto der Frau ab. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt erneut vor dieser Betrugsmasche. Setzen Sie sich im Zweifelsfall immer mit Ihrer Hausbank in Verbindung und geben Sie keine sensiblen Daten an Fremde preis. Unter www.polizei-beratung.de finden Sie weitere Informationen zu den verschiedenen Betrugsformen.

Leutkirch

Fahrer lässt beschädigtes Fahrzeug zurück

Ein bislang Unbekannter hat am frühen Freitagmorgen nach einem Verkehrsunfall einen stark beschädigten VW Passat in der Hinznanger Straße zurückgelassen. Ersten Erkenntnissen des Polizeireviers Leutkirch zufolge kam der Unbekannte gegen 1.30 Uhr mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab, prallte dort gegen einen großen Stein und schleifte diesen einige Meter mit. Schließlich ließ der Fahrer den Wagen, an dem Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden war, zurück und flüchtete mutmaßlich zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Polizeistreifen sowie Ermittlungen an der Halteranschrift führten nicht zum Auffinden des Lenkers. Die Ermittlungen der Beamten dauern an.

