Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Tätlicher Angriff

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am gestrigen Dienstag (22.08.2023) randalierte ein 35-Jähriger zunächst in einem Hotel in der Derchinger Straße und griff anschließend Polizeibeamte an.

Gegen 21.15 Uhr randalierte der 35-Jährige in dem Hotel und warf mit Flaschen um sich. Zwei Mitarbeiter des Hotels hielten den 35-Jährigen zur Ruhe an und verständigten die Polizei. Daraufhin schlug der 35-Jähriger nach den beiden Mitarbeitern. Diese wurden dabei leicht verletzt.

Bei Eintreffen der Polizeistreife zeigte sich der 35-Jährige weiter aggressiv und versuchte sich loszureißen. Die Beamten fesselten den Mann und brachten ihn in den Polizeiarrest. Auf der Fahrt dorthin und auch im Polizeiarrest zeigte sich der 35-Jährige weiterhin äußerst aggressiv und schlug nach den Beamten.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 35-Jährigen.

