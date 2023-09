Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Brandstiftung bei Schule in Laatzen - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Sonntag, 17.09.2023, sind in der Wülferoder Straße mehrere Müllcontainer in Brand geraten. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei in Hannover brach das Feuer in der Wülferoder Straße gegen 00:30 aus. Es gerieten mehrere Müllcontainer in Brand, wodurch eine Glasfassade der Bibliothek einer dortigen Schule beschädigt wurde. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Bibliothek rechtzeitig verhindern. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden mit rund 10.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Hannover ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, mit dem Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 Kontakt aufzunehmen. / DB, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell