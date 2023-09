Polizeidirektion Hannover

POL-H: Fußball: Polizei zieht positive Bilanz zur 2. Bundesligapartie Hannover 96 und VFL Osnabrück

Hannover (ots)

Am Sonntag, 17.09.2023, hat das Zweitligaspiel zwischen Hannover 96 und dem VFL Osnabrück stattgefunden. Rund 35.000 Fans verfolgten das Spiel in der Heinz von Heiden Arena, darunter waren in etwa 4.000 Anhänger der Gastmannschaft. Das Fußballspiel verlief friedlich und größtenteils störungsfrei.

Die Anreise der Gästefans erfolgte hauptsächlich mit der Bahn. Es bildeten sich zwei Osnabrücker-Fanmärsche. Der eine Fanmarsch mit ca. 1.300 Personen hatte sich von Bahnhof Hannover-Linden/Fischerhof in Richtung Stadion in Bewegung gesetzt, der andere mit 900 Teilnehmenden kam aus Richtung Hauptbahnhof Hannover. Dabei stellte die Polizei nahezu keine Störungen fest. Um eine störungsfreie Ankunft der Fußballfans zu gewährleisten, musste die Polizei kurzzeitig Straßensperrungen einrichten. Hierbei kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. Auch nach dem Spiel blieb es friedlich, sodass die Abreise der Gästefans ebenfalls unproblematisch vonstatten lief.

Gesamteinsatzleiter, Polizeioberrat Philip Weinmann, zeigte sich zufrieden mit dem Einsatzablauf und lobte dabei besonders das Verhalten der anwesenden Fußballfans. /san, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell