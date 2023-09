Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 13-Jähriger aus Wunstorf wohlbehalten angetroffen

Hannover (ots)

Der seit Mittwoch13.09.2023, vermisste Junge ist wieder da. Er wurde nach der Öffentlichkeitsfahndung durch Passanten am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) Wunstorf wiedererkannt.

Der 13-Jährige verließ am Mittwoch, 13.09.2023, das Elternhaus und kehrte zunächst nicht zurück, sodass Familienangehörige in bei der Polizei als vermisst meldeten. Passanten erkannten den Jungen am Donnerstagabend, 14.09.2023, am ZOB in Wunstorf wieder und informierten die Polizei. Zeitgleich stand der vermisste Junge bereits mit seiner Schwester in Kontakt und beide kamen eigenständig zum Polizeikommissariat Wunstorf.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach dem Jungen beteiligt haben. Die Ursprungsmeldung musste aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht werden. /bo

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell