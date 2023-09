Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Joggerin von Auto in Großburgwedel angefahren und schwer verletzt - Person fährt weiter

Hannover (ots)

Am Mittwoch, 13.09.2023, ist eine 18-jährige Joggerin in der Feldmark bei Fuhrberg von einer bislang unbekannten Person mit dem Pkw angefahren worden. Die unbekannte Person fuhr mit dem Auto weiter und entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldiensts Hannover joggte die 18-Jahre alte Frau gegen 11:00 Uhr in der Verlängerung des Wettmarer Wegs in der Feldmark in südliche Richtung. Die Joggerin wurde von einem Auto angefahren, welches ebenfalls in südlicher Richtung in der Feldmark unterwegs war. Nach dem Unfall wendete der oder die Fahrzeugführerin neben der Verletzten und fuhr in Richtung Fuhrberg davon, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Die Joggerin erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen für eine weitere medizinische Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Unfallflucht und fahrlässiger Köperverletzung eingeleitet. Des Weiteren wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da der Feldweg nur für landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben ist. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Autofahrer, oder -fahrerin, geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-1888 zu melden. /bo, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell