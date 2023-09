Polizeidirektion Hannover

POL-H: Garbsen-Heitlingen: Dachstuhl nach Blitzeinschlag komplett ausgebrannt

Hannover (ots)

Am Dienstag, 12.09.2023, ist offenbar ein Blitz in ein Haus in Garbsen-Heitlingen eingeschlagen. Infolgedessen brannte der Dachstuhl komplett aus. Verletzt wurde niemand.

Nach bisherigen Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover geriet gegen 06:30 Uhr der Dachstuhl eines Zweiparteienhauses in der Stelinger Straße in Brand. Die 63-jährige Hausbesitzerin konnte sich unverletzt aus dem brennenden Haus retten. Die Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle bekommen. Die Polizei hat Brandermittlungen eingeleitet. Anhand von Zeugenaussagen und objektiven Spuren lässt sich ein Blitzeinschlag als Brandursache feststellen. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird auf 200.000 Euro geschätzt. /san, nash

