Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizei weckt mutmaßlichen Einbrecher: Tatverdächtiger bricht in Einrichtungshaus ein und wird in Firmenwagen vom Schlaf übermannt

Hannover (ots)

Zwischen Champagnerlaune und Katerstimmung hat sich in der Nacht zu Mittwoch, 13.09.2023, ein mutmaßlicher Einbrecher im hannoverschen Stadtteil Bult bewegt. Der 37-Jährige wird verdächtigt, die Eingangstür eines Geschäfts am Braunschweiger Platz eingeschlagen zu haben. Mit zwei Champagnerflaschen und dem Schlüssel zu einem Firmenwagen begab er sich dann mutmaßlich nach draußen. Betrunken schlief der Mann in dem Auto ein, bis ihn die Polizei am frühen Morgen aus seinen Träumen riss.

Nach bisherigen Erkenntnissen des zuständigen Polizeikommissariats Hannover-Südstadt meldete sich am Mittwochmorgen gegen 05:00 Uhr eine Reinigungskraft beim Notruf der Polizei. Als die 57-Jährige zuvor ihre Arbeit aufnehmen wollte, hatte sie die eingeschlagene Glastür zu dem Geschäft festgestellt, jedoch keine weiteren Entdeckungen gemacht.

Die herbeigeeilte Polizei nahm das Objekt kurz darauf in Augenschein und stieß im Anlieferungsbereich des Geschäfts auf einen Firmenwagen, in dem ein Mann schlief. Die Beamten weckten den 37-Jährigen, der offensichtlich betrunken war und eine fast vollständig geleerte Champagnerflasche aus dem Geschäft bei sich hatte. Eine zweite, noch ungeöffnete Flasche des edlen Getränks wurde unweit des Fahrzeugs gefunden.

Der Mann wies einen Atemalkoholwert von 2,06 Promille sowie Verletzungen an einer Hand auf. Neben den Champagnerflaschen fanden die Einsatzkräfte auch mutmaßliches Diebesgut aus dem Geschäft. Der 37-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover soll der Mann am Donnerstag, 14.09.2023, einem Haftrichter vorgeführt werden. /ram, san

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell