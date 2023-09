POL-H: Unbekannte werfen Akkueinheit auf Flughafenstraße (B 522) - Sechs Autos beschädigt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots) - Infolge eines Brandes in einem Reihenhaus im Hemminger Ortsteil Arnum am Dienstag, 12.09.2023, ist ein Bewohner ums Leben gekommen. Der 46-Jährige erlitt schwerste Brandverletzungen, denen er im Krankenhaus erlag. Weitere Bewohner des Hauses konnten sich vor dem aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochenen Brand rechtzeitig in Sicherheit bringen. ...

