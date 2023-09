Polizeidirektion Hannover

POL-H: Kellerbrand: 46-Jähriger verstirbt nach Feuer in Wohnhaus in Hemmingen-Arnum

Hannover (ots)

Infolge eines Brandes in einem Reihenhaus im Hemminger Ortsteil Arnum am Dienstag, 12.09.2023, ist ein Bewohner ums Leben gekommen. Der 46-Jährige erlitt schwerste Brandverletzungen, denen er im Krankenhaus erlag. Weitere Bewohner des Hauses konnten sich vor dem aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochenen Brand rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover war das Feuer am Dienstagnachmittag gegen 14:20 Uhr in der Straße "Am Bergfeld" gemeldet worden. Die Feuerwehr löschte den in einem Kellerraum ausgebrochenen Brand und holte aus dem Zimmer einen 46-jährigen Mann, der schwerste Brandverletzungen erlitten hatte. Ein Krankenwagen brachte den Mann in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus, wo er verstarb.

Die genaue Todesursache war zunächst unklar. Ebenso unbekannt war auch am Mittwochmorgen, was den Brand ausgelöst hatte. Brandermittler der Polizei Hannover müssen dies nun klären. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Die Polizei bezifferte den entstandenen Schaden mit rund 10.000 Euro. Das Haus kann vorerst nicht genutzt werden. /ram, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell