FW-RD: Brennende Scheune löst Großeinsatz aus - 80 Einsatzkräfte in Groß Buchwald im Einsatz

Groß Buchwald - (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 18.05.2023, 10:56 Uhr Feuer Standard (FEU 00), 10:58 Uhr Feuer Größer als Standard (FEU G 00) im weiteren Einsatzverlauf Einsatzstichwortanpassung auf Feuer 2 (FEU 2)

Am Donnerstagvormittag (18.05.2023) ist gegen 10:56 Uhr ein Feuer aus bisher unbekannter Ursache ausgebrochen. Dieses Feuer entstand an einem Anbau einer 80x30 Meter großen Scheune, in der sich noch Kühe befanden. Der Feuerwehr gelang es die Tiere in Sicherheit zu bringen, sodass für die Tiere keine Gefahr bestand, dennoch wurde sicherheitshalber ein Veterinär zur Einsatzstelle gerufen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren konnte ein Übergreifen des Feuers auf die Scheune verhindert werden. Die Löschmaßnahmen konzentrierten sich daher auf den Anbau der Scheune. Die Nachlöscharbeiten gingen noch bis in den frühen Nachmittag. Sechs Personen wurden vorsorglich vom Rettungsdienst gesichtet, diese brauchten aber nicht ins Krankenhaus transportieret werden. Die Wasserversorgung musste über mehrere Hundert Meter verlegt werden. Für die Dauer des Einsatzes war die Hauptstraße in Groß Buchwald durch die Polizei gesperrt worden und der Verkehr wurde umgeleitet. Zur Schadenshöhe sowie zur Ursache kann derzeit keine Auskunft erteilt werden. Die Kriminalpolizei hat die Einsatzstelle beschlagnahmt und wird die Ermittlungen aufnehmen.

Einsatzkräfte: Feuerwehr Groß Buchwald, Feuerwehr Wattenbek, Feuerwehr Bordesholm, Feuerwehr Brügge, Polizei, Kripo, Technische Einsatzleitung (TEL), Feuerwehr Technische Zentrale, Rettungsdienst, stv. Kreiswehrführer und Kreispressewart

