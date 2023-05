Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Frontalzusammenstoß in Osterrönfeld - 3 schwerverletzte Personen

Rendsburg

Osterrönfeld - (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 15.05.2023, 21:48 Uhr Technische Hilfeleistung mit Menschenleben in Gefahr (TH 00 Y)

Am Montagabend (15.05.2023) ereignete sich in Osterrönfeld auf der Straße Zum Hafen ein schwerer Verkehrsunfall. Aus bisher unbekannter Ursache stießen zwei Fahrzeuge frontal zusammen. Bei dem Verkehrsunfall wurden drei Personen schwer verletzt. Bei Eintreffen der Feuerwehr waren bereits alle Personen aus den Fahrzeugen befreit, sodass die Arbeit der Feuerwehr sich auf die Sicherung der Unfallstelle konzentrierte. Weiterhin unterstützten die Feuerwehrkameraden mit Rettungsdienstlicher Ausbildung den Rettungsdienst bei der Versorgung der Patienten. Neben drei Rettungswagen und einem Notarztwagen kam auch der Rettungshubschrauber zur Einsatzstelle. Die Feuerwehren Osterrönfeld und Rendsburg waren mit insgesamt 35 Einsatzkräften im Einsatz. Zwei Schwerverletzte wurden mit Rettungswagen in die Kliniken Kiel und Rendsburg gefahren, ein Patient wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Kieler Klinik geflogen. Für die Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger an die Einsatzstelle gerufen. Die Straße Zum Hafen die auch als Zu- und Abfahrt der B202 Anschlussstelle Osterrönfeld dient, wurde für die Dauer des Einsatzes gesperrt, die Polizei hat den Verkehr umgeleitet. Zur Schadenshöhe sowie zur Ursache kann derzeit keine Auskunft erteilt werden.

Einsatzkräfte: Feuerwehr Osterrönfeld, Feuerwehr Rendsburg Polizei, Rettungsdienst, Rettungshubschrauber, Leitender Notarzt (LNA), Organisatorischer Leiter Rettungsdienst (OrgL) und Kreispressewart

