POL-FR: Hausen im Wiesental: Sachbeschädigung an Pkw - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Von der Neßlerstraße herkommend bog am Dienstag, 08.08.2023 gegen 08.45 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug nach links in die Hofäckerstraße ein und prallte an einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Renault Clio. Das unbekannte Fahrzeug entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Laut Spurenlage dürfte es sich um ein älteres Fahrzeug mit hoher ...

mehr