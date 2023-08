Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auto angefahren - 7000 Euro Sachschaden - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Von der Neßlerstraße herkommend bog am Dienstag, 08.08.2023 gegen 08.45 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug nach links in die Hofäckerstraße ein und prallte an einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Renault Clio. Das unbekannte Fahrzeug entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Laut Spurenlage dürfte es sich um ein älteres Fahrzeug mit hoher Stoßstange gehandelt haben. Der Sachschaden am Clio beläuft sich auf rund 7000 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/934-0) bittet Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug machen können, sich zu melden.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell