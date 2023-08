Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Verdacht der Unfallflucht - Geschädigter gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 07.08.2023, gegen 14.40 Uhr, könnte der Fahrer eines Mercedes Vito in Haltingen, in der Straße "Große Gaß", in Höhe eines Fahrradladens, ein geparktes Fahrzeug gestreift und beschädigt haben. Ein Zeuge will ein dementsprechendes Geräusch wahrgenommen haben. Bei einer späteren Überprüfung der Polizei konnte kein beschädigtes Fahrzeug festgestellt werden. Der Fahrer des Mercedes Vito konnte ermittelt werden. Das Polizeirevier Weil am Rhein sucht nun einen eventuellen Geschädigten. Dieser möge sich bitte mit dem Polizeirevier (Telefon 07621 9797-0) in Verbindung setzen.

