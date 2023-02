Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Festgefahrener Schwertransport

Brohl (ots)

In der Gemeinde Brohl kam es am heutigen Morgen zwischen 05:30 Uhr und ca. 09:00 Uhr zu Verkehrsbehinderungen. Auslöser hierfür war ein Schwer- und Großraumtransport, der sich im Bereich der Hauptstraße in einer Kurve in Fahrtrichtung Möntenich festgefahren hatte. Aus noch nicht geklärter Ursache konnte der mit einer Baumaschine beladene und 25 Meter lange Sattelauflieger eine Kurve nicht passieren. Erst nach Zuführung von einem Maschinisten durch das durchführende Unternehmen, konnte der Schwertransport schließlich gegen ca. 09:00 Uhr seine Fahrt fortsetzen. Der Verkehr zwischen Brohl und Möntenich musste auf der L110 für den genannten Zeitraum gesperrt werden. Hierbei wurde die Polizei durch die Straßenmeisterei Cochem unterstützt.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell