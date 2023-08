Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Krad-Fahrer bei Unfall verletzt

Freiburg (ots)

Mit ihrem Subaru befuhr am Dienstag, 08.08.2023 gegen 16.00 Uhr eine 51 Jahre alte Frau die L 148/ Wehrer Landstraße von Todtmoos kommend in Richtung Wehr. Im Bereich des Einkaufsmarktes beabsichtigte sie nach links in Richtung Herrischried abzubiegen. Dabei übersah sie einen von Herrischried kommenden und vorfahrtsberechtigten Krad-Fahrer. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und der 69 Jahre alte Krad-Fahrer kam zu Fall. Beim Sturz wurde dieser verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 51-jährige Subaru-Fahrerin blieb unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 8000 Euro, am Motorrad 2000 Euro.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell