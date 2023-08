POL-FR: Wutach: Radfahrer beim Regionalen Annahmezentrum gestürzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots) - Am Montag, 07.08.2023, gegen 14.40 Uhr, könnte der Fahrer eines Mercedes Vito in Haltingen, in der Straße "Große Gaß", in Höhe eines Fahrradladens, ein geparktes Fahrzeug gestreift und beschädigt haben. Ein Zeuge will ein dementsprechendes Geräusch wahrgenommen haben. Bei einer späteren Überprüfung der Polizei konnte kein beschädigtes ...

mehr