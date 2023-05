Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Brillengeschäft

Brillen und Bargeld gestohlen

Kleve (ots)

Durch die zur Straße Gerwin gelegene Hintertür sind unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag, 14:00 Uhr, und Dienstag (30. Mai 2023), 09:00 Uhr, in ein Brillenfachgeschäft auf der Große[n] Straße eingedrungen. Sie durchwühlten den Kassenbereich und entwendeten Wechselgeld aus der Kasse. Außerdem nahmen die Diebe mehrere Hundert Brillengestelle aus der Auslage an sich. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell