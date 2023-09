POL-H: Zeugenaufruf: Pkw erfasst Fußgänger in Isernhagen und wird schwer verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots) - Am Dienstag, 12.09.2023, ist offenbar ein Blitz in ein Haus in Garbsen-Heitlingen eingeschlagen. Infolgedessen brannte der Dachstuhl komplett aus. Verletzt wurde niemand. Nach bisherigen Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover geriet gegen 06:30 Uhr der Dachstuhl eines Zweiparteienhauses in der Stelinger Straße in Brand. Die 63-jährige ...

