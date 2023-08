Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand in einem Hochhaus

Bild-Infos

Download

Landstuhl (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es in einem Hochhaus in Landstuhl-Atzel zu einem Dachgeschossbrand. Durch das Feuer kann das Wohnhaus derzeit nicht mehr betreten werden. Für die Bewohner dieses Anwesens wurde in der Turnhalle der Theodor-Heuss-Grundschule eine Anlaufstelle geschaffen. Die Polizei bittet die Anwohner sich zur Kontaktaufnahme mit dem Betreuungspersonal dort einzufinden und etwaige Nachfragen an dieses zu richten. Hier erfolgen Abstimmungen bezüglich der Versorgung mit benötigten Medikamenten, oder hinterlassenen Haustieren. Die Übernachtung und Verpflegung wird seitens der VG Landstuhl und des Landkreises Kaiserslautern gewährleistet. Bis auf Weiteres wird die Berliner Straße in Höhe der Hausnummer 36 bis zur Kreuzung Danziger Straße gesperrt. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Die Hausbewohner konnten das Anwesen rechtzeitig verlassen, sodass niemand verletzt wurde.|pilan/pvd

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell