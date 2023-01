POL-PIOPP: öffentl. Toilette beschädigt

Nierstein (ots) - Am Donnerstag, 22.12.2022, gegen 14:20 Uhr wird gemeldet, dass sich ein Transporter eines Lieferunternehmnes im Gleisbett am Bahnübergang in der Wörrstädter Straße in Nierstein festgefahren habe. Die Strecke wurde für den Bahnverkehr umgehend gesperrt. Die Schranken am Bahnübergang blieben ebenfalls verschlosssen, sodass sich ein Rückstau in beiden Fahrtrichtungen bildete. Betroffen davon waren ...

mehr