Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Transporter in Gleisbett

Nierstein (ots)

Am Donnerstag, 22.12.2022, gegen 14:20 Uhr wird gemeldet, dass sich ein Transporter eines Lieferunternehmnes im Gleisbett am Bahnübergang in der Wörrstädter Straße in Nierstein festgefahren habe. Die Strecke wurde für den Bahnverkehr umgehend gesperrt. Die Schranken am Bahnübergang blieben ebenfalls verschlosssen, sodass sich ein Rückstau in beiden Fahrtrichtungen bildete. Betroffen davon waren die B 420, sowie die B 9. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 47-jährige Fahrer des Transporters sich bereits auf dem Bahnübergang befand, als sich die Schranken schlossen. In einer ersten Reaktion habe er versucht diese zu umfahren und geriet dadurch ins Gleisbett. Der Transporter konnte mittels einer Seilwinde durch die Feuerwehr Rhein-Selz aus dem Gleisbett gezogen werden. Ein Sachschaden entstand nicht. Der Bahnverkehr und der betreffende Bahnübergang waren bis 15:30 Uhr aufgrund der Arbeiten gesperrt. Vor Ort waren sechs Feuerwehrleute, die Bundespolizei und die Polizei aus Oppenheim mit jeweils einer Streife, sowie ein Notfallmanager der Deutschen Bahn eingesetzt. Gegen den Fahrer wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell