POL-PPWP: Skoda fliegt über den Mehlbach und überschlägt sich

Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein 19-Jähriger ist am Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall zwischen Katzweiler und Hirschhorn schwer verletzt worden. Der Mann kam mit seinem Pkw auf der Bundesstraße 270 in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Er überfuhr einen Fußgängerweg sowie eine Grünfläche und flog über den Bachlauf des Mehlbachs. Dort durchbrach sein Skoda einen Weidezaun, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde schwer aber nicht lebensgefährlich, seine 18-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide konnten sich selbst aus dem Autowrack befreien und wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.|PvD

