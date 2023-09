Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannte entwenden Wohnmobil in Langenhagen-Schulenburg

Hannover (ots)

In der Nacht vom Freitag, 15.09.2023, auf Samstag, 16.09.2023, ist ein Wohnmobil der Marke Citroen in Langenhagen-Schulenburg entwendet worden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Am Samstag, 16.09.2023, zeigte der Eigentümer des Wohnmobils der Marke Citroen den Diebstahl seines Fahrzeuges bei der Polizei an. Nach bisherigen Erkenntnissen der Zentralen Ermittlungsgruppe Kfz. wurde das Wohnmobil in der Zeit zwischen Freitag, 15.09.2023, 22:00 Uhr und Samstag, 16.09.2023, 07:30 Uhr in der Lärchenstraße in Schulenburg entwendet.

Das Wohnmobil der Marke Citroen und vom Typ "Pössl Roadcruiser" ist aus dem Baujahr 2016 und mit einem sehr auffälligen Tarnmuster foliert. Das Fahrzeug hat eine Solaranlage und eine Satellitenschüssel auf dem Dach verbaut. Außerdem befindet sich an der Fahrzeugfront ein schwarzer Frontschutzfänger und am Heck eine Anhängerkupplung.

Personen, die Hinweise zum Diebstahl und/ oder Verbleib des Wohnmobils machen können, melden sich bitte telefonisch beim Kriminaldauerdienst Hannover unter 0511 109-5555. / Db, nash

