Kressbronn

Fallengelassene Kunststoffscherben beschädigen Autoreifen

Am Samstagmorgen wurden vermutlich mindestens an zwei Fahrzeugen die Reifen beschädigt, als sie in Kressbronn nahe der OMV-Tankstelle die Lindauer Straße befuhren. Unbekannte hatten dort Kunststofffliesen im Bereich der Fahrbahn fallengelassen und nicht beseitigt. Bei den Unbekannten soll es sich um zwei ältere Damen gehandelt haben, welche jedoch nicht näher beschrieben werden konnten. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Geschädigte und Zeugen melden sich bitte unter 07541/7010 beim Polizeirevier Friedrichshafen.

Überlingen

Verkehrsunfallflucht bei Hofladen

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken, touchierte am Samstagabend zwischen 19:00 Uhr und 22:00 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen auf dem Parkplatz des Hofladen-Cafe Andreashof geparkten weißen Nissan Townstar. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 1000.- Euro. Zum Verursacher ist bislang lediglich bekannt, dass es sich möglicherweise um einen dunklen Skoda Roomster mit älterem Fahrer handeln soll, welcher in Richtung Tüfingen davonfuhr. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Überlingen, Telefon 07551/8040, entgegen.

Überlingen

Unbekannte beschädigen Pflanzen

Mehrere Pflanzen und Blumenkübel wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag in Überlingen im Bereich der Münsterstraße durch unbekannte Täter beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 1000.- Euro. Zeugen und Geschädigte können sich beim Polizeirevier Überlingen unter 07551/8040 melden.

