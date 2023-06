POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstählen

Bückeburg (ots) - (ma) Die Polizei Bückeburg weist nochmal darauf hin, dass für das Zweiradseminar "Fit mit dem E-Bike/Pedelec" am 12.07.2023, in der Zeit von 09 bis 13.00 Uhr, noch Teilnehmerplätze frei sind. Die Schulung findet auf dem THW-Gelände an der Petzer Straße in Bückeburg statt und kostet 10 Euro. Anmeldungen bitte über die Polizei Bückeburg, die die Schulung mit dem Fahrradclub ADFC und der Verkehrswacht ausrichtet. Rückfragen bitte an: ...

