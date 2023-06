POL-NI: Hausbank vereitelt Überweisungsbetrug

Apelern OT Soldorf (ots) - (rau) Am Dienstag, den 20.06.2023, befährt ein 18-jähriger Pkw-Fahrer, zusammen mit dem 17-jährigen Beifahrer, gegen 09:20 Uhr die K54 von Apelern in Richtung Soldorf. Auf Höhe der Abzweigung Lyhren verliert der Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über den Pkw. Er gerät ins Rutschen, ...

