POL-NI: Verkehrsunfall in Eigenbeteiligung/ Nicht angepasste Geschwindigkeit im Regen als Unfallursache

Apelern OT Soldorf (ots)

(rau) Am Dienstag, den 20.06.2023, befährt ein 18-jähriger Pkw-Fahrer, zusammen mit dem 17-jährigen Beifahrer, gegen 09:20 Uhr die K54 von Apelern in Richtung Soldorf. Auf Höhe der Abzweigung Lyhren verliert der Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über den Pkw. Er gerät ins Rutschen, stößt nachfolgend gegen einen Straßenbaum, prallt von diesem ab, gerät ins Schleudern, prallt mit der Front des Pkw in den Graben und überschlägt sich nachfolgend. Nach Auswertung der vor Ort vorgefundenen Spurenlage und der teilweise nassen Fahrbahn ist davon auszugehen, dass eine der Witterung nicht angepasste Geschwindigkeit im Kurvenbereich unfallursächlich ist. Der Fahrer erleidet Verletzungen in Form von Prellungen sowie diverser Hämatome und wird im Krankenhaus behandelt. Am Pkw entsteht wirtschaftlicher Totalschaden.

Die Polizei weist insbesondere Fahranfänger auf einen umsichtigen, der Witterung entsprechenden Fahrstil hin. Eine reduzierte Geschwindigkeit im Kurvenbereich ist gerade bei Nässe unumgänglich und verhindert unter Umständen ähnliche Unfallgeschehen.

