Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Präventionsaktion

Bild-Infos

Download

Nienstädt (ots)

(ma)

In einer Kooperationsaktion zwischen dem Seniorenbeirat der Samtgemeinde Nienstädt und der Polizei Bückeburg bzw. Nienstädt ist am vergangenen Montag in der Samtgemeinde Nienstädt eine Verteilaktion von Präventionsinformationsmaterial an alle Bürger über 70 Jahre erfolgt.

Die Vertreter des Beirates sind gemeinsam mit den Beamten zu den Senioren nach Hause gegangen und informierten bereits in ersten Gesprächen über die Gefahren Opfer von Betrugs- oder Diebstahlsstraftaten zu werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell