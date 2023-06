POL-NI: Fit mit dem Pedelec/E-Bike

Bückeburg (ots) - (ma) Eine 71jährige Bückeburgerin kann sich bei ihrer örtlich ansässigen Hausbank bedanken, dass das Bankinstitut eine von der Bückeburgerin beauftragte Auslandsüberweisung in Höhe von 2750 Euro hinterfragt und letztendlich gestoppt hat. Die Seniorin erhielt am Montag mehrere WhatsApp-Mitteilungen ihrer angeblichen Tochter auf ihr Smart-Phone, die sich in einer Notlage befinden würde und um eine ...

