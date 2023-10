Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Einbrecher am Werk

In einer Gaststätte in der Steinbeisstraße haben im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagmittag bislang unbekannte Einbrecher ihr Unwesen getrieben. Die Unbekannten gelangten auf bislang unbekannte Weise in den Vorraum des Lokals und versuchten zunächst, die Zwischentüre zum Gastraum aufzuhebeln. Als dies misslang, brachen sie die Eingangstüre auf, um ins Freie zu gelangen. Entwendet wurde nichts, der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt und bittet Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges im Bereich der Gaststätte wahrgenommen haben, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Wilhelmsdorf

Dreirädriges Fahrzeug kippt um - drei Verletzte

Drei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Sonntag kurz nach 19.30 Uhr auf der L 289 gefordert. Ein 16 Jahre alter Lenker eines Fiat Ellenator wollte von der L 201b aus Pfrungen kommend links auf die Landesstraße in Richtung Wilhelmsdorf einbiegen. Während des Abbiegevorgangs verlor der Jugendliche die Kontrolle über den Wagen und kam ins Schleudern. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Gefährt und kam auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Sowohl der 16-Jährige als auch seine beiden 14 und 15 Jahre alten Mitfahrer konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurden im Anschluss vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Ellenator entstand bei dem Unfall wirtschaftlicher Totalschaden. Ein Abschleppunternehmen barg den Wagen.

Weingarten

Unbekannte beschädigen Haus

Den Putz am Gebäude einer Gaststätte am Broner Platz haben am Samstagabend bislang unbekannte Täter beschädigt. Angaben der Besitzer zufolge sollen gegen 21 Uhr mehrere Personen gegen das Haus geschlagen haben, sodass der Außenputz an mehreren Stellen abgeschlagen wurde. Des Weiteren sollen die Täter auch gegen die Fenster des Lokals geschlagen haben. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf die Gruppe, die aus augenscheinlich sechs Jugendlichen bestand, geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten melden.

Wangen

Polizei findet bei Kontrolle Waffe und Munition

Beamte der Verkehrspolizei Kißlegg haben bei einer Fahrzeugkontrolle auf dem Autobahnparkplatz Humbrechts am Sonntag kurz vor 14 Uhr eine Druckluftwaffe und entsprechendes Zubehör sowie ein Messer aufgefunden. Die Polizisten fanden bei der Kontrolle zunächst im Fußraum des Beifahrers CO-Kapseln und nahmen den 19-Jährigen genauer unter die Lupe. Dabei fanden sie eine griffbereit geführte Druckluftpistole sowie ein Fahrtenmesser, das ebenfalls in Reichweite transportiert wurde, und weiteres Zubehör. Die Waffe und das Messer wurden von den Beamten beschlagnahmt. Der 19-Jährige, der in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, musste eine Sicherheitsleistung in Höhe mehrerer hundert Euro hinterlegen und wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Wangen

Täter durchwühlt Pkw und legt Feuer

Ein bislang unbekannter Täter ist im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag in einen Pkw in der Straße "Waldweide" eingedrungen. Dort durchwühlte er unter anderem das Handschuhfach, entwendete einen Geldbeutel und zündete im Anschluss Papier an, das er auf dem Beifahrersitz abbrennen ließ. Durch die Flammen wurde das Sitzpolster beschädigt, das Feuer erlosch von selbst wieder. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Kißlegg

Reh ausgewichen und in Telefonmast geprallt

Auf rund 11.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall entstanden ist. Ein 32 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhr gegen 20.15 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg von Stadels in Richtung Pfenders, als eigenen Angaben zufolge ein Reh den Weg querte. Der 32-Jährige wich nach links aus, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Telefonmast. Der Mast brach ab, die Telefonleitung blieb indes intakt. Zu einem Zusammenstoß mit dem Reh kam es nicht. Die Freiwillige Feuerwehr entfernte den Mast, der teilweise auf die Fahrbahn ragte. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell