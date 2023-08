POL-PPWP: Fußballspiel auf dem Betzenberg verläuft friedlich

Hochspeyer (Kreise Kaiserslautern) (ots) - In der Nacht vom 15.08.2023 auf den 16.08.2023 wurden in der Weiherstraße in Hochspeyer durch unbekannte Täter elf Parkverbotsschilder gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 in Kontakt zu treten. |gus ...

