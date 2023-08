Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kollision auf Ampel-Kreuzung

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Mehrere tausend Euro Schaden - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen in der Rummelstraße in Weilerbach. Ein 18-Jähriger war mit seinem Auto auf der Rummelstraße unterwegs und wollte links auf die Hauptstraße abbiegen. Dabei kreuzte er die Fahrbahn eines entgegenkommenden 43-jährigen Autofahrers, der geradeaus in die Rummelstraße fahren wollte. In der Kreuzungsmitte kollidierten die beiden Fahrzeuge. Die Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Der Schaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. |gus

