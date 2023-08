Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 13-Jährige löst Polizeieinsatz aus

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochabend ging bei der Polizei ein Anruf ein, dass es am Rathausplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, machten zwei 13-jährige Mädchen auf sich aufmerksam. Zwischen den beiden war es demnach zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Im weiteren Verlauf habe eine der beiden eine Zigarette an der Schulter der Geschädigten ausgedrückt. Die Beamten nahmen eine Anzeige auf und brachten die Kinder im Anschluss zu ihren Eltern. |gus

