Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizeibeamte bespuckt und beleidigt

Kaiserslautern (ots)

Ein 22-Jähriger beleidigte und bedrohte am Donnerstagabend in der Fruchthallstraße einen Passanten. Als die Polizei hinzukam und ihm einen Platzverweis erteilte, beleidigte er auch die Beamten fortwährend. Da der Mann dem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, wurde er gefesselt und sollte in Gewahrsam genommen werden. Auf dem Weg in die Zelle spuckte der 22-Jährige gezielt in Richtung der Beamten und versuchte, einem Polizisten eine Kopfnuss zu geben. Dem offensichtlich unter Alkohol-und Betäubungsmitteleinfluss stehenden jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Auf ihn kommen jetzt unter anderem Anzeigen wegen Beleidigung, Bedrohung, versuchter Körperverletzung und Widerstand zu. |gus

