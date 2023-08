Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schockanruf: Rentnerin um mindestens 40.000 Euro betrogen

Kaiserslautern (ots)

Bargeld im Wert von mindestens 40.000 Euro hat eine 66-Jährige Betrügern übergeben. Die Frau erhielt am Mittwoch einen sogenannten Schockanruf. Am Telefon teilte ihr ihre angebliche Tochter in weinender und aufgelöster Stimme mit, dass sie einen Unfall hatte. Anschließend wurde das Telefonat an einen vermeintlichen Polizisten übergeben. Die Betrüger forderten eine "Kaution" von der Dame, damit ihre Tochter nicht in Untersuchungshaft müsse.

Die Höhe der Kaution wurde auf 40.000 Euro festgesetzt, nachdem die Rentnerin angab, den Betrag in Bargeld bezahlen zu können. Zur Geldübergabe wurde ein Treffpunkt in der Innenstadt vereinbart. Auf dem St.-Marien-Platz übergab die 66-Jährige am Nachmittag das Geld einem männlichen Abholer. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat gegen 15 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht und erkennt den Abholer des Geldes wieder. Der Verdächtige ist circa 1,70 Meter groß, er hat schwarze kurze Haare und einen linksseitigen Seitenscheitel. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Jacke. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |gus

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell