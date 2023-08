POL-PPWP: Zeugen gesucht! - Parkverbotsschilder gestohlen

Kaiserslautern (ots) - Ein 22-Jähriger beleidigte und bedrohte am Donnerstagabend in der Fruchthallstraße einen Passanten. Als die Polizei hinzukam und ihm einen Platzverweis erteilte, beleidigte er auch die Beamten fortwährend. Da der Mann dem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, wurde er gefesselt und sollte in Gewahrsam genommen werden. Auf dem Weg in die Zelle spuckte der 22-Jährige gezielt in Richtung der ...

mehr