Polizei Köln

POL-K: 230719-2-K Zum Kauf eines Handys verabredet und überfallen - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Nach dem Raub einer Bauchtasche zum Nachteil eines 24 Jahre alten Kölners in Köln-Longerich am Dienstagnachmittag (18. Juli) sucht die Polizei zwei junge etwa 1,75-1,80 Meter große Männer, die zur Tatzeit Kappen getragen haben sollen. Einer der beiden soll längeres Haar gehabt haben.

Der 24-Jährige hatte sich über eine Verkaufsplattform für den Kauf eines gebrauchten Handys in der Hans-Klemm-Straße verabredet. Das für 15.30 Uhr vereinbarte Treffen lief für den 24-Jährigen allerdings anders als erwartet. Zwei Jugendlichen erschienen, sprachen ihn an und forderten seine Bauchtasche. Der Versuch wegzulaufen missglückte. Die beiden Jugendlichen schlugen ihn von hinten nieder und flüchteten mit der Bauchtasche, in der sich das Geld für den Ankauf des Handys befand. Rettungskräfte brachten den 24-Jährigen mit einer Platzwunde am Hinterkopf in ein Krankenhaus.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 suchen dringend Zeugen, die entweder verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die beiden jungen Männer haben weglaufen sehen. Hinweise nehmen sie per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de oder per Rufnummer unter 0221 229-0 entgegen. (jk/de)

