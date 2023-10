Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Nach Parkrempler geflüchtet

Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 13.15 Uhr und 13.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Albert-Maier-Straße einen Mercedes angefahren und danach die Flucht ergriffen. Der Sachschaden, der mutmaßlich bei einem unachtsamen Parkmanöver verursacht wurde, beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Pkw prallt in Leitplanke

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Unfall am Montagabend gegen 20 Uhr auf der Messestraße gewesen sein. Ein 42 Jahre alter Audi-Fahrer befuhr den dortigen Kreisverkehr und kam beim Verlassen auf die fahrspurtrennenden Pflastersteine. Auf feuchter Straße geriet er ins Schleudern und prallte in der Folge rechtsseitig in die Leitplanke. Dabei entstand an seinem A6 rund 10.000 Euro Sachschaden, die Verkehrseinrichtung wurde ebenfalls beschädigt. Verletzungen zog sich der Unfallverursacher nicht zu.

Eriskirch

Autofahrerin erfasst Fußgänger

Glücklicherweise eher glimpflich davongekommen ist ein Kind, als es am Montagabend um kurz nach 19 Uhr in der Greuter Straße von einem Pkw erfasst wurde. Eine 88 Jahre alte Ford-Fahrerin hatte das Mädchen beim Überqueren der Straße auf dem Fußgängerüberweg übersehen, woraufhin es zur Kollision kam. Dabei zog sich das Kind den bisherigen Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu und wurde an der Unfallstelle von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. Am Ford entstand geringer Sachschaden.

Owingen

Autofahrer kollidiert mit Leitplanke und fährt weiter

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 5.45 Uhr auf der L 195 bei Owingen ist Sachschaden entstanden. Angaben des 20 Jahre alten Unfallverursachers zufolge erschrak er sich am Begegnungsverkehr, lenkte seinen Wagen nach rechts und prallte in die Leitplanke. An seinem Wagen entstand bei dem Unfall rund 15.000 Euro Sachschaden, an der Leitplanke beläuft sich dieser auf mehrere hundert Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Weil der 20-Jährige nach dem Ereignis einfach weiterfuhr und erst später die Polizei verständigte, droht ihm nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

